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Košarkaši San Antonija su kao gosti savladali Čikago sa 124:119 za svoju desetu uzastopnu pobedu.

Viktor Vembanjama je postigao 32 poena, dok je Dilan Harper zabeležio 18 poena, 10 asistencija i četiri ukradene lopte u meču u kojoj je San Antonio nadoknadio 22 poena zaostatka.

Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Bulsi su izgubili osam utakmica zaredom i pali na učinak 1/9, uz skor 0/4 na domaćem terenu. Džejlen Smit je izjednačio rekord karijere sa 23 poena za Bulse, dok je Nik Klakston ubacio 17 poena.

Kurir Sport / Beta

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