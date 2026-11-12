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Košarkaš Klivlenda Džejms Harden izjavio je danas da i dalje postiže poene, ali i da pokušava da pronađe druge načine da utiče na igru. Harden je trostruki najbolji strelac NBA lige koji je u svakoj od tih sezona prosečno postizao više od 30 poena po utakmici. Zato su se, kada je u prvih 11 utakmica ove sezone beležio tek polovinu tog učinka, postavilo pitanje da li sa 37 godina i dalje poseduje svoj nekadašnji kvalitet.

Harden je možda sam dao odgovor prošle noći kada je postigao 32 poena i predvodio Klivlend do pobede protiv Njujork Niksa sa 115:107.

"Ovo mi je 18. godina. Ja sam Džejms Harden i nekada sam postizao mnogo poena. Sada je situacija takva, u redu, sve je kul. I dalje postižem poene, ali pokušavam da pronađem i druge načine da utičem na igru. Mislim da je upravo to ono što ljudi verovatno ne razumeju", rekao je Harden.

1/4 Vidi galeriju Džejms Harden u dresu Klivlenda Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Uoči ove utakmice, Harden je imao prosek od svega 15,3 poena, a iz igre je šutirao samo 34,6 odsto.

Harden je priznao da i dalje pokušava da pronađe pravi način da igra uz drugu veliku zvezdu tima, Donovana Mičela. Trener Keni Etkinson je istakao da Kavalirsima nije potreban onaj Harden iz "hjustonskih dana", kada je tri sezone zaredom beležio proseke od 30,4, 36,1 i 34,3 poena, i dodaje da sam igrač nema problem sa tim. ; Harden je naveo da ga kritike na početku ove sezone nisu doticale. Rekao je da su ga kritikovali i kada je bio vrhunski strelac, tvrdeći da, iako postiže mnogo poena, nije pobednik. ; "Ljudi će svakako pričati... Zato sam jednostavno fokusiran na sebe, na stvari koje treba da uradim, trudim se da uđem u zaista dobru formu, upoznam saigrače i naučim da igram drugačiju vrstu košarke, jer nisam isti onaj brzi igrač kakav sam bio pre pet ili šest godina", rekao je Harden.

Ekipa Klivlenda posle 12 utakmica na početku nove NBA sezone ima skor od po šest pobeda i poraza.

Kurir Sport / Beta

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