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Košarkaš Jute Lauri Markanen odsustvovaće sa terena najmanje mesec dana zbog dva preloma kostiju desne šake.

Markanen je povredu zadobio tokom utakmice protiv Dalasa 7. novembra, a njegovo stanje će ponovo biti procenjeno za četiri nedelje, saopštila je Juta prošle noći.

U dosadašnjih osam utakmica, Markanen je prosečno beležio 18 poena, 6,8 skokova i dve asistencije.

1/6 Vidi galeriju Lauri Markanen Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Esra Bilgin / AFP / Profimedia, FIBA

"Laurija je nemoguće zameniti. Mislim da ćemo morati da pronađemo drugačija rešenja. Moramo da izvučemo maksimum iz svih igrača koji su na terenu", rekao je trener Jute Vil Hardi.

Ovaj 29-godišnji finski košarkaš igra svoju petu sezonu u dresu Jute, nakon što je prethodno proveo četiri sezone u Čikagu i jednu u Klivlendu. Povrede prate Markanena tokom čitave karijere. Otkako je trejdovan iz Klivlenda u Jutu, nije odigrao više od 66 utakmica u jednoj sezoni. U poslednje dve sezone nastupio je na ukupno samo 89 utakmica.

Juta se na samom startu sezone suočava sa ozbiljnim problemima pošto su zbog povreda van terena Džaren Džekson i Jusuf Nurkić. Ekipa Jute je prošle noći izgubila od Orlanda sa 123:108 i sada ima skor od samo jedne pobede i 11 poraza.

Kurir Sport / Beta

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