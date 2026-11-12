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Košarkaš Golden Stejta Stef Kari napustio je utakmicu protiv Hjustona već u prvoj četvrtini zbog bola u desnom delu stomaka, a trener Voriorsa Stiv Ker izjavio je da je veoma zabrinut zbog toga.

Kari je pogodio trojku, svoj jedini koš na utakmici, na oko sedam i po minuta do kraja prve deonice, a dok se vraćao u odbranu stavio je ruku na desni bok i napravio bolnu grimasu.

Odmah je prišao treneru Keru i uputio se ka svlačionici. Delovalo je da trpi bolove, hodao je oprezno i držao se za desnu stranu tela dok je napuštao teren.

"Rekao je da je osetio neku nelagodnost u predelu stomaka i dodao da mu se to nikada ranije nije desilo", izjavio je Ker posle utakmice.

1/4 Vidi galeriju Stef Kari Foto: Lachlan Cunningham / Getty images / Profimedia

Ker je dodao da je Kari tokom drugog poluvremena napustio dvoranu kako bi obavio snimanje magnetnom rezonancom, ali da tim još nije dobio rezultate tog pregleda.

Novinari su pitali Kera koliko je zabrinut zbog Karijevog stanja.

"Pa, zabrinutost je velika, ali nemam predstavu kolika je težina povrede", rekao je on.

Roketsi su pobedili Voriorse sa 115:108, čime su prekinuli pobednički niz Golden Stejta od osam utakmica.

Kari je u ovaj meč ušao kao drugi najbolji strelac NBA lige sa prosekom od 30,6 poena po utakmici. Bio je najbolji strelac Voriorsa u šest od njihovih osam pobeda, koje su usledile posle starta sezone od 0/3.

Kurir Sport / Beta

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