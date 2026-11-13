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U saopštenju se navodi da se Markanen povredio 7. novembra na utakmici protiv Dalasa, a stanje košarkaša Jute će ponovo biti procenjeno za četiri nedelje.

Markanen (29) je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 18 poena, 6,8 skokova i dve asistencije.

Juta ima problema sa povredama košarkaša, pošto su već van terena Džaren Džekson i Jusuf Nurkić.

Košarkaši Jute se nalaze na poslednjem, 15. mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa jednom pobedom i 11 poraza.

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