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Trabzonspor je odlučio da prekine saradnju sa iskusnim američkim bekom Ajzeom Kenanom, koji je tako posle svega dva meseca završio epizodu u turskom klubu.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde nije imao loše statističke brojke, pošto je u sedam utakmica turskog prvenstva prosečno beležio 10,1 poen i 1,1 asistenciju. U FIBA Ligi šampiona je na tri meča imao učinak od 11,7 poena i dve asistencije po utakmici.

1/10 Vidi galeriju Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Ipak, čelnici Trabzonspora procenili su da je vreme za rastanak sa 35-godišnjim Amerikancem, iako je njegova odluka o angažovanju u Turskoj trebalo da predstavlja novi početak nakon teškog perioda.

Kenan je u Trabzonspor stigao posle dve godine provedene u Crvenoj zvezdi. Prvu sezonu na Malom Kalemegdanu odradio je kao deo rotacije, dok je drugu gotovo u potpunosti propustio zbog teške povrede.

Za sada nije poznato gde će iskusni bek nastaviti karijeru.

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