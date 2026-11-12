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"Njegov dolazak je bio jedan događaj, njegov odlazak drugi. Ime Ajzeje Kenana je crnim slovima ispisano u istoriji Trabzonspora", stoji u klupskoj objavi.

Turski klub nije saopštio detalje o tome zbog čega je 35-godišnji Amerikanac dobio otkaz usred sezone.

Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Kenan je u šampionatu Turske u proseku beležio 10.1 poen i 1.1 asistenciju, dok je u FIBA Ligi šampiona imao bolji učinak, od 11,7 poena i dve asistencije.

(Beta)

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