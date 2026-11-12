Slušaj vest

Golden Stejt Voriorsi suočili su se sa velikim problemom, pošto je njihova najveća zvezda Stef Kari doživeo povredu zbog koje će najmanje dve nedelje odsustvovati sa parketa.

Iskusni plejmejker povredio se tokom utakmice protiv Hjuston Roketsa, koju je morao da napusti već u prvoj četvrtini, šest minuta i 25 sekundi pre njenog završetka.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić i Stef Kari Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Nakon obavljenih pregleda i magnetne rezonance, potvrđeno je da je Kari doživeo rupturu kosog trbušnog mišića. Golden Stejt je saopštio da će njegovo stanje ponovo biti procenjeno za dve nedelje, kada će biti poznato više informacija o potencijalnom povratku.

Ovo predstavlja ozbiljan udarac za Voriorse, s obzirom na to koliko Kari znači ekipi i koliko je važan za njihove ambicije u nastavku sezone.

Amerikanac je ove sezone odigrao deset utakmica, sve kao starter, uz impresivan prosek od 27,8 poena, 3,9 asistencija i 3,7 skokova po meču.

Posebno je impresivan njegov šut, pošto iz igre pogađa 50 odsto pokušaja, dok je iza linije za tri poena na odličnih 45,7 odsto.

BONUS VIDEO: