Košarkaška ABA liga je saopštila konačnu listu sudija, na kojoj je samo jedan iz Srbije - Vojkan Živković.
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SAMO JEDAN SRBIN MEĐU 55 SUDIJA ABA LIGE: Objavljena konačna lista, ovo će iznenaditi mnoge
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Na spisku je 55 sudija, od čega su 24 arbitra sudila u regionalnom takmičenju i prošle sezone.
"Takođe, 43 arbitra na listi (78 odsto) dolaze iz balkanskih država. Još četvorica sudija dolaze iz zemalja čiji klubovi igraju ABA ligu (Rumunija i Slovačka), što znači da ukupno 47 sudija (85,5 odsto) dolazi iz država zastupljenih u ligi", navodi se u saopštenju ABA lige.
Ostalih sedam sudija je iz drugih evropskih zemalja, a jedan iz Južne Amerike, Kolumbijac Karlos Havijer Duenjas Urego.
U septembru je za predsednika Sudijske komisije ABA lige imenovan španski košarkaški sudija Migel Anhel Peres, a potom je otvoren javni poziv za izbor sudija.
Usledio je spor s grupom 63 sudije, zbog čega je 24. septembra otkazano prvo kolo ABA lige.
(Beta)
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