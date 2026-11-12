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Na spisku je 55 sudija, od čega su 24 arbitra sudila u regionalnom takmičenju i prošle sezone.

"Takođe, 43 arbitra na listi (78 odsto) dolaze iz balkanskih država. Još četvorica sudija dolaze iz zemalja čiji klubovi igraju ABA ligu (Rumunija i Slovačka), što znači da ukupno 47 sudija (85,5 odsto) dolazi iz država zastupljenih u ligi", navodi se u saopštenju ABA lige.

Ostalih sedam sudija je iz drugih evropskih zemalja, a jedan iz Južne Amerike, Kolumbijac Karlos Havijer Duenjas Urego.

U septembru je za predsednika Sudijske komisije ABA lige imenovan španski košarkaški sudija Migel Anhel Peres, a potom je otvoren javni poziv za izbor sudija.

Usledio je spor s grupom 63 sudije, zbog čega je 24. septembra otkazano prvo kolo ABA lige.

(Beta)

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