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Košarkaš Filadelfije je tokom karijere imao puno problema sa povredama, a sada je imao novi peh.

Na utakmici protiv Toronta Džoel Embid je iznenada pao na parket, a sve je izgledalo dramatično pošto je, po njegovoj reakciji, bilo očigledno da je u ozbiljnim bolovima.

1/11 Vidi galeriju Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Na ponovljenom snimku iz drugog ugla se vidi da je, dok je postavljao blok svom saigraču, na njega naleteo košarkaš Toronta Džakobe Valter koji mu je kolenom zadao nezgodan udarac.

Ovo je prva povreda Kamerunca u sezoni, a uskoro će biti poznato koji je nivo i koliko bi oporavak mogao da potraje.

Pogledajte povredu Embida:

Pobeda Seventisiksersa

Kada je reč o utakmici, Filadelfija je pobedila, a rezultat je na kraju bio 123:112.

Tajris Maksi je postigao 27 poena, uz osam asistencija, a Embid je stao na 20 poena.

U poraženom sastavu, koji sa klupe predvodi Darko Rajaković, istakao se Ar Džej Beret sa 31 poenom i 14 skokova.

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