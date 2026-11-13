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Detroit Pistonsi su nakon dva produžetka pobedili Vašington u gostima, a rezultat je posle 58 minuta igre bio 144:140.

Kejd Kaningem, košarkaš Detroita je odigrao partiju o kojoj će se dugo pričati.

Za 48 minuta u igri Kaningem je postigao 52 poena, uz 11 asistencija, pet skokova, po jednu ukradenu loptu i blokadu, a impresivno je i to što nije imao nijednu izgubljenu loptu.

Bek Pistonsa je postao prvi igrač koji je odigrao utakmicu sa najmanje 50 poena i 10 asistencija, a da nije napravio nijednu izgubljenu loptu još od sezone 1977/78, otkako se na ovaj način meri statistika.

1/5 Vidi galeriju Kejd Kaningem na utakmici protiv Vašingtona Foto: John McDonnell/FR172064 AP

Kaningem je pogodio 16 od 25 šuteva iz igre, od toga tri od pet za tri poena i 17 od 18 slobodnih bacanja.

Danis Dženkins je dodao 21 poena, a Usar Tompson je imao tripl-dabl sa 17 poena, 11 skokova i 11 asistencija.

U poraženom sastavu se istakao Tre Jang sa 37 poena i 14 asistencija.

Pogledajte najbolje poteze Kejda Kaningema na utakmici Vašington - Detroit:

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Vašington - Detroit:

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