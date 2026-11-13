Košarkaši Minesote su na svom parketu bili bolji od Dalasa sa 133:94.
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REKORD SEZONE U NBA! Minesota brutalno demolirala Dalas
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Minesota je tako stigla do pete uzastopne, a ujedno i svoje najubedljivije pobede u dosadašnjem delu NBA sezone.
Bouns Hajland je predvodio Minesotu sa 24, Lamelo Bol je pogodio šest trojki i završio meč sa 22 poena, dok je Ajo Dosunmu postigao 18 poena.
Detalji sa utakmice Minesota - Dalas Foto: Matt Krohn/FR172020 AP
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Kod Dalasa najbolji je bio Zakari Risaše sa 22 poena, Kuper Fleg je zaustavljen na 12 poena, dok je Kajri Irving postigao samo deset.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Minesota - Dalas:
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