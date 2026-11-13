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Minesota je tako stigla do pete uzastopne, a ujedno i svoje najubedljivije pobede u dosadašnjem delu NBA sezone.

Bouns Hajland je predvodio Minesotu sa 24, Lamelo Bol je pogodio šest trojki i završio meč sa 22 poena, dok je Ajo Dosunmu postigao 18 poena.

Detalji sa utakmice Minesota - Dalas Foto: Matt Krohn/FR172020 AP

Kod Dalasa najbolji je bio Zakari Risaše sa 22 poena, Kuper Fleg je zaustavljen na 12 poena, dok je Kajri Irving postigao samo deset.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Minesota - Dalas:

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