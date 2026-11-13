Devin Buker predvodio je Finiks sa 30 poena u pobedi nad Šarlotom.
NBA
VELIKA BORBA I POBEDA DOMAĆINA! Finiks nastavio odličan niz
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Košarkaši Finiksa su kao domaćini slavili protiv Šarlota sa 101:96 za četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica.
Devin Buker je bio najbolji u pobedničkom timu sa 30 poena, Dilon Bruks je dodao 15, a Kolin Gilespi 13 poena.
Detalji sa utakmice Finiks - Šarlot Foto: Rick Scuteri/FR157181 AP
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Na drugoj strani, Kobi Vajt je postigao 21 poen, dok je Naz Rid ubacio 16.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Finiks - Šarlot:
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