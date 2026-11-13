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Ljubavna priča srpskog košarkaša Alekse Radanova i manekenke i influenserke Svetlane Bjelan, koja je svojevremeno privlačila veliku pažnju javnosti, doživela je tužan epilog.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana i njegova supruga odlučili su da stave tačku na brak posle manje od tri godine zajedničkog života.

Par se razišao zbog nepomirljivih razlika, a odluku su doneli vodeći računa pre svega o dobrobiti svog malog sina, kojeg su dobili u junu 2025. godine.

- Posle nešto manje od tri godine braka odlučili su da se raziđu i svako krene svojim putem. Uradili su to bez pompe, pre svega jer imaju malog sina i svako je krenuo svojim putem - rekao je izvor za portal Direktno.

Njihov rastanak navodno se dogodio još pre nekoliko meseci, a promene su bile primetne i na društvenim mrežama. Aleksa i Svetlana prestali su da se prate na Instagramu, dok su zajedničke fotografije nestale sa njihovih profila.

Venčanje o kojem se pričalo

Kada su u avgustu 2023. godine izgovorili sudbonosno „da“, košarkaš i influenserka privukli su veliku pažnju javnosti. Njihovo venčanje bilo je intimno, u krugu najbližih prijatelja i porodice, ali su fotografije i detalji sa proslave brzo obišli društvene mreže.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Bjelan Foto: Instagram/svetlanabjelan

Posebno simpatičan trenutak usledio je nakon ceremonije. Mladenci su, umesto da nastave slavlje u luksuznom ambijentu, otišli na picu u poznatu beogradsku piceriju „Bucko“.

Foto: Screenshot

Svetlana je tada u venčanici, zajedno sa Aleksom u odelu, pozirala u centru Beograda, uz poruku: „Prava beogradska ljubavna priča“.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Radanov i Svetlana Bjelan Foto: Instagram/svetlanabjelan

Njihova ljubav dobila je novu dimenziju u junu 2025. godine, kada su postali roditelji dečaka. Zajedno su živeli u nekoliko evropskih gradova, među kojima su Moskva, Varšava i Minhen, a u Beograd su se vratili nakon što je Radanov u januaru 2026. potpisao za Partizan.

Od kako se rastao sa crno-belima, Aleksa je bez kluba.