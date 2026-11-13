Košarkaš Čikaga Kejleb Vilson biće van terena četiri do šest nedelja zbog preloma desne šake, saopštili su Bulsi.
Košarka
VELIKI PEH ZA JEDNOG OD NAJTALENTOVANIJIH MLADIH KOŠARKAŠA NA SVETU! Tek je ušao u NBA, krenuo dobro da igra i onda doživeo ovo
Slušaj vest
Vilson se povredio u trećoj četvrtini utakmice protiv San Antonija u kojoj je njegov tim poražen sa 124:119.
Kako je naveo klub, Vilson je operisan i njegovo stanje će biti ponovo procenjeno za tri nedelje.
Kejleb Vilson, košarkaš Čikaga Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Vilsonova povreda predstavlja veliki udarac za Čikago.
Bulsi, koji su u fazi rekonstrukcije tima, izgubili su osam utakmica zaredom i sada imaju skor od 1/9.
Čikago je 20-godišnjeg Vilsona izabrao kao četvrtog pika na draftu. Bio je starter na svih deset utakmica koje je do sada tim odigrao, uz prosek od 18,9 poena i 6,2 skoka.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši