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Vilson se povredio u trećoj četvrtini utakmice protiv San Antonija u kojoj je njegov tim poražen sa 124:119.

Kako je naveo klub, Vilson je operisan i njegovo stanje će biti ponovo procenjeno za tri nedelje.

Kejleb Vilson, košarkaš Čikaga Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Vilsonova povreda predstavlja veliki udarac za Čikago.

Bulsi, koji su u fazi rekonstrukcije tima, izgubili su osam utakmica zaredom i sada imaju skor od 1/9.

Čikago je 20-godišnjeg Vilsona izabrao kao četvrtog pika na draftu. Bio je starter na svih deset utakmica koje je do sada tim odigrao, uz prosek od 18,9 poena i 6,2 skoka.

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