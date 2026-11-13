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Ovu informaciju je saoštio NBA.

Smart će suspenziju početi da odrađuje od utakmice protiv Jute na domaćem terenu, a zatim će propustiti gostovanja Vašingtonu i Majamiju.

On će, takođe, ostati i bez približno 125.500 dolara od plate.

Šta se desilo?

Smart je isključen iz igre 21 sekundu pre kraja treće četvrtine utakmice između Roketsa i Voriorsa, nakon što je njegov udarac upućen Besiju okarakterisan kao nesportski faul drugog stepena, što je, prema rečima glavnog sudije Mičela Ervina, podrazumevalo "kontakt u predelu nosa".

Nesportski faul drugog stepena automatski povlači isključenje, koje potom razmatra uprava lige. Suspenziju je izrekao izvršni potpredsednik NBA lige i šef košarkaških operacija Džejms Džouns, koji je zadužen za disciplinske mere prema igračima.

Hjuston je na tom meču pobedio Golden stejt sa 115:108 i na početku nove NBA sezone ima skor od devet pobeda i tri poraza.

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