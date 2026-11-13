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Srpski košarkaš Vasilije Micić uplovio je u bračne vode!

Reprezentativac Srbije oženio je svoju dugogodišnju partnerku Anđelu na intimnoj ceremoniji, koja je organizovana daleko od očiju javnosti.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Svečanost je održana u strogoj tajnosti, bez medijske pompe i velike pažnje javnosti, a srećne vesti ubrzo su ipak dospele do javnosti. Za to je zaslužna Anđelina kuma Marina, koja je na svom Instagram profilu podelila fotografije i emotivne kadrove sa venčanja.

Posebnu pažnju privuklo je izdanje mlade, koja je za ovu priliku odabrala nešto drugačiju kombinaciju od tradicionalne venčanice.

Anđela se odlučila za elegantni komplet od belog satena, a čitav stajling upotpunila je belim šeširom sa mrežastim velom i neobičnom mini-torbicom ukrašenom biserima. Svedeno, ali veoma efektno izdanje donelo joj je retro notu i sofisticiran izgled.

Sve je upotpunila dekoracija sale u kojoj je održana svadba koja je bila kao iz bajke. Pažljivo je biran svaki detalj i to se vidi na fotografijama.

Micić, jedan od najpoznatijih srpskih košarkaša i reprezentativaca, tako je napravio važan korak i u privatnom životu, a fotografije sa intimnog venčanja brzo su privukle pažnju javnosti.