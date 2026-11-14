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Partizan je prvi na tabeli Grupe B ABA lige sa svih šest pobeda, dok je Zadar šesti sa skorom 2/4.

Utakmica Zadar - Partizan igra se sutra od 18.30 časova u hali "Krešimir Ćosić".

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.

1/9 Vidi galeriju Partizan - Studentski Centar Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica u Zadru i dodao da će crno-beli u tom meču ABA liga morati da uspostave ritam i iskontrolišu izgubljene lopte.

"Očekuje nas teška utakmica, pogotovo što oni igraju dobro kod kuće i dobra su odbrambena ekipa. Igraju agresivno, mi ćemo morati da uspostavimo ritam i da probamo da iskontrolišemo izgubljene lopte", rekao je Penjaroja.