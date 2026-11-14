Košarkaši Partizana danas gostuju sutra ekipi Zadra, u okviru osmog kola ABA lige.
Košarka
CRNO-BELI VEČERAS NA TEŠKOM GOSTOVANJU! Evo gde možete da gledate utakmicu Zadar - Partizan!
Slušaj vest
Utakmica Zadar - Partizan igra se sutra od 18.30 časova u hali "Krešimir Ćosić".
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Partizan - Studentski Centar Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica u Zadru i dodao da će crno-beli u tom meču ABA liga morati da uspostave ritam i iskontrolišu izgubljene lopte.
"Očekuje nas teška utakmica, pogotovo što oni igraju dobro kod kuće i dobra su odbrambena ekipa. Igraju agresivno, mi ćemo morati da uspostavimo ritam i da probamo da iskontrolišemo izgubljene lopte", rekao je Penjaroja.
Reaguj
Komentariši