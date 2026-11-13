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Partizan je prvi na tabeli Grupe B ABA lige sa svih šest pobeda, dok je Zadar šesti sa skorom 2/4.

"Lično jedva čekam da odigram utakmicu sutra, a kao ekipa, spremni smo da damo sve od sebe. Posle pobede nad Baskonijom, stvarno smo motivisani, ali znamo da na gostovanju Zadru nikada nije lako", rekao je košarkaš Partizana Arijan Lakić.

1/5 Vidi galeriju Arijan Lakić Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Starsport

"Mislim da moramo da odigramo dobro svih 40 minuta, da budemo fokusirani, jer lako može rezultat da se okrene, naročito što imaju podršku sa tribina. Zbog toga, ne smemo da se opuštamo ni u jednom trenutku", dodao je on.

Utakmica Zadar - Partizan igra se sutra od 18.30 časova u hali "Krešimir Ćosić".