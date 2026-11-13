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Sjajne vesti stižu iz NBA lige za srpsku košarku! Nikola Topić vraćen je u prvi tim Oklahoma Siti Tandersa iz razvojnog tima OKC Blu, pa će konačno biti u konkurenciji za ovosezonski debi, i to u predstojećem duelu protiv Los Anđeles Klipersa.

Oklahoma se suočava sa kadrovskim problemima i povredama važnih igrača, zbog čega bi mladi srpski plejmejker mogao da dobije priliku i prve minute na parketu.

Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot

Topić je propustio prvih 12 utakmica sezone 2026/27, pošto se oporavljao od operacije leđa kojoj je podvrgnut u junu. Njegova rehabilitacija trajala je duže nego što je prvobitno planirano, ali je u prethodnih nedelju dana odigrao dva meča u Razvojnoj ligi i postepeno se vraćao u takmičarski ritam.

Pred njim je veoma važan period, pošto Oklahoma nije aktivirala timsku opciju za produžetak ugovora za sezonu 2027/28. Zbog toga će Topić imati dodatni motiv da se nametne i pokaže da zaslužuje mesto u NBA rotaciji.

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Nikola Topić Izvor: Društvene mreže