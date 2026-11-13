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Bio je ponajbolji igrač ekipe za koju je nastupio 10 puta i u proseku beležio skoro 11 poena po meču, međutim iz Trabzona su naveli da "nije poštovao dobijene instrukcije".

Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

"Ugovor našeg profesionalnog košarkaša Ajzee Кenana jednostrano je raskinut od strane našeg kluba s opravdanim razlogom usled nepoštovanja dobijenih instrukcija", glasilo je kratko jučerašnje saopštenje Trazbona.

Pojedini turski mediji na vode da je tačan razlog rastanka pronalazak nedozvoljene supstance u njegovom organizmu.

O čemu je reč i dalje nije poznato, ali se dodaje da bi mogao da se suoči i sa višegodišnjom suspenzijom. S obzirom na to da mu je 36, možda bi to mogao da znači i kraj karijere.

Kurir sport / Sportske net

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