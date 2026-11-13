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Najefikasniji u ekipi FMP-a bio je Brendon Erik sa 23 poena. Marko Kovačević je postigao 20 poena, dok je Nikola Gašić zabeležio 12 poena i 15 skokova.

U redovima Cibone istakao se Riki Makgil sa 22 poena, 10 skokova i devet asistencija. Tre Mičel je ubacio 18 poena, a Lovro Mazalin je dao 12.

Ekipa iz Železnika je sredinom treće četvrtine vodila sa 19 poena razlike, a zatim je Cibona napravila preokret i došla do trijumfa.

FMP se nalazi na devetom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa dve pobede i pet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Igokeu.

Cibona je na sedmoj poziciji u grupi sa tri pobede i četiri poraza i u narednom kolu gostovaće Crvenoj zvezdi.

(Tanjug)