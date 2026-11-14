NIKOLA TOPIĆ POBEDIO RAK, PA SE VRATIO NA TEREN! Srbin zaigrao za Oklahomu posle svih problema kroz koje je prošao!
- Oklahoma Siti Tander izgubili su od Los Anđeles Klipersa 113:112 i upisali treći poraz zaredom, a Šej Gildžus-Aleksander promašio je šut za pobedu.
- Kliperse je predvodio Bruk Lopez sa 26 poena, dok je Džered Mekejn dodao 17, uz pet trojki u trećoj deonici.
- Nikola Topić debitovao je ove sezone za Tander i završio meč sa četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte.
Košarkaši Oklahoma Siti Tandera pretrpeli su treći poraz u nizu, pošto su u neizvesnoj završnici izgubili od Los Anđeles Klipersa rezultatom 113:112.
U redovima Tandera ubedljivo najefikasniji bio je Šej Gildžus-Aleksander sa 40 postignutih poena, ali je u poslednjim trenucima meča promašio odlučujući šut koji bi njegovom timu doneo pobedu. Sa druge strane, Kliperse je do trijumfa vodio Bruk Lopez sa 26 poena.
Značajan doprinos pružio je i Džered Mekejn sa 17 poena, od čega je postigao čak pet trojki tokom treće deonice.
Ovaj meč obeležio je i debi srpskog košarkaša Nikole Topića u aktuelnoj sezoni i to posle velike borbe sa opakom bolešću. Topić je meč završio sa četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte.
Kada je u pitanju NBA kup, Tanderi su sada na polovičnom učinku od 1-1. Do kraja grupne faze ovog takmičenja predstoje im dueli protiv Minesote i Nju Orleansa.
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