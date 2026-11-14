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Košarkaši Oklahoma Siti Tandera pretrpeli su treći poraz u nizu, pošto su u neizvesnoj završnici izgubili od Los Anđeles Klipersa rezultatom 113:112.

U redovima Tandera ubedljivo najefikasniji bio je Šej Gildžus-Aleksander sa 40 postignutih poena, ali je u poslednjim trenucima meča promašio odlučujući šut koji bi njegovom timu doneo pobedu. Sa druge strane, Kliperse je do trijumfa vodio Bruk Lopez sa 26 poena.

Značajan doprinos pružio je i Džered Mekejn sa 17 poena, od čega je postigao čak pet trojki tokom treće deonice.

Ovaj meč obeležio je i debi srpskog košarkaša Nikole Topića u aktuelnoj sezoni i to posle velike borbe sa opakom bolešću. Topić je meč završio sa četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte.

1/4 Vidi galeriju Nikola Topić na meču protiv Klipersa Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Kada je u pitanju NBA kup, Tanderi su sada na polovičnom učinku od 1-1. Do kraja grupne faze ovog takmičenja predstoje im dueli protiv Minesote i Nju Orleansa.

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