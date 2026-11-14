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Košarkaši Majamija upisali su treći uzastopni trijumf, savladavši ekipu Klivlenda rezultatom 133:121, čime su zaseli na prvo mesto grupe B Istočne konferencije NBA kupa.

Ekipu Hita su do važne pobede i maksimalnog skora (2-0) u ovom takmičenju vodili nezaustavljivi Bem Adebajo i Janis Adetokumbo, koji su meč završili sa po 37 postignutih poena. Adebajo je na to dodao i sjajnih 14 skokova, čime je zaokružio fenomenalnu partiju.

Odličan meč odigrao je i Dejvion Mičel, koji je uz 22 poena podelio čak 17 asistencija, izjednačivši tako svoj rekord karijere. Značajan doprinos sa klupe doneo je Rajan Konvel ubacivši 20 poena. Srpski košarkaš Nikola Jović ni na ovom susretu nije dobio priliku da zaigra i njegov košmar koji traje od početka sezone se nastavio.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kada je reč o poraženom sastavu, najraspoloženiji u redovima Klivlenda bio je Donovan Mičel sa 25 poena. Pratili su ga Tajris Proktor sa 22 i Džejms Harden sa 20 poena.

Nakon ovog poraza, Kavsi su na polovičnom učinku u NBA kupu (1-1), te će im za plasman u nokaut fazu biti neophodne pobede u preostala dva susreta grupne faze.

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