Slušaj vest

Košarkaši Hjuston Roketsa upisali su trijumf u NBA ligi savladavši na svom parketu ekipu Jute Džez rezultatom 125:118. Apsolutni heroj pobedničkog tima bio je Alperen Šengun koji je odigrao meč za pamćenje.

Turski centar je predstavljao nerešivu zagonetku za odbranu gostiju, a susret je završio sa impresivnih 43 poena, 12 uhvaćenih lopti i pet uspešnih dodavanja. Značajan doprinos u pobedi Roketsa pružio je i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović. Iako je na parketu proveo tek nešto više od 12 minuta, Bogdanović je pokazao visoku efikasnost postigavši 11 poena, uz po tri skoka i asistencije. Posebno se istakao pri šutu za tri, pogodivši tri trojke iz samo četiri pokušaja.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Uz Šenguna i Bogdanovića, zapažen učinak imao je Kevin Durent sa 22 poena, tri skoka i šest asistencija, dok je Fred Vanvlit dodao 17 poena. Domaćin je do slavlja došao pre svega zahvaljujući boljoj igri u drugoj i četvrtoj deonici, pokazavši sigurnost u prelomnim trenucima meča kada su gosti pretili preokretom.

U poraženom sastavu istakao se izuzetno raspoložen mladi trio. Najbolji poenterski učinak imao je Derin Piterson sa 28 poena i sedam skokova, Kijonte Džordž je dodao 27 poena uz sedam asistencija, dok se Ejs Bejli zaustavio na 21 poenu.

Uprkos odličnoj energiji mladih igrača, Juta nije uspela da izbegne poraz. Ovim neuspehom nastavljen je izuzetno loš start sezone za "Džezere", koji sada imaju učinak od samo jedne pobede i čak 12 poraza.

BONUS VIDEO: