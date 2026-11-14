BOMBA IZ KOŠARKAŠKE REPREZENTACIJE SRBIJE: Dušan Alimpijević dobio fenomenalne vesti!
- Vladimir Lučić se vraća u reprezentaciju Srbije posle četiri godine pauze i naći će se na spisku Dušana Alimpijevića za novembarske kvalifikacije za Mundobasket.
- Zbog obaveza Bajerna, očekuje se da će biti na raspolaganju samo za meč protiv Italije u Beogradu, dok će duel sa Litvanijom propustiti.
Posle četiri godine pauze, nekadašnji kapiten Srbije Vladimir Lučić vraća se u nacionalni tim. Iskusni košarkaš naći će se na spisku selektora Dušana Alimpijevića za ključne novembarske duele u kvalifikacijama za Mundobasket.
Pobeda u Pezaru dala je vetar u leđa srpskom timu, ali su predstojeći susreti protiv Litvanije (26. novembar, Klaipeda) i Italije (29. novembar, dvorana "Aleksandar Nikolić") od početka označeni kao odlučujući. Računica je jasna - samo jedan trijumf najverovatnije bi bio dovoljan da se overi viza za Svetsko prvenstvo u Kataru sledeće godine.
Ovi mečevi biće pravi ispit zrelosti za ekipu koju predvodi Alimpijević, koja je pretrpela brojne promene u sastavu, a ogromno pojačanje stiže u vidu povratka nekadašnjeg lidera. Kako nezvanično prenosi Mozzart Sport, Lučić će ponovo zadužiti opremu "Orlova".
Ipak, zbog obaveza minhenskog Bajerna u Evroligi, očekuje se da će krilni košarkaš biti na raspolaganju samo za beogradski meč protiv Italije. Njegov izostanak u Klaipedi je izvestan jer Bajern 24. novembra dočekuje Makabi, dok srpska ekspedicija putuje u Litvaniju dan kasnije.
Povratak upravo protiv "Azura" nosi i posebnu simboliku. Lučić je svoj poslednji meč na velikim takmičenjima odigrao baš protiv Italijana u bolnom porazu u osmini finala Evrobasketa u Berlinu. Ipak, njegov zvanično poslednji nastup za nacionalni tim desio se dva meseca kasnije, 14. novembra u dramatičnoj pobedi nad Turskom (77:76), kada je sjajnom odbranom nad Skotijem Vilbekinom u poslednjim sekundama sačuvao trijumf. Od tog trenutka ga nije bilo u reprezentaciji.
Iako je pre nešto više od dve godine izjavio da se najverovatnije oprostio od nacionalnog dresa, situacija se promenila zahvaljujući velikom trudu selektora Alimpijevića i stručnog štaba KSS-a. Dobra komunikacija sa selektorom i pozitivna atmosfera u timu presudili su da Lučić donese odluku o povratku.
Nema sumnje da će prisustvo jednog od najborbenijih srpskih košarkaša u novijoj istoriji biti ogroman podstrek za celu ekipu u najvažnijim trenucima kvalifikacija.
Kurir Sport / Mozzart Sport
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