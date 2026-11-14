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Košarkaši Ilinoisa vratili su se na pobednički kolosek u NCAA ligi, pošto su savladali ekipu Sam Hjustona rezultatom 108:86. Najveće zasluge za oporavak tima nakon prvog sezonskog poraza idu raspoloženom balkanskom dvojcu.

Srpski košarkaš Andrej Stojaković još jednom je potvrdio odličnu formu ubacivši 26 poena, čime je bio jedan od ključnih igrača u ovom trijumfu.

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković Foto: Geoff Stellfox / Getty images / Profimedia

Ipak, epitet najefikasnijeg aktera meča pripao je hrvatskom centru Tomislavu Ivišiću. On je odigrao partiju karijere i sa 28 postignutih poena u potpunosti zasenio rivale na terenu.

Iako konačan rezultat sugeriše rutinsku pobedu, Ilinois je do nje stigao tek nakon preokreta i velike borbe u drugom poluvremenu. Domaći tim je na veliki odmor otišao sa pet poena viška (45:40), ali su gosti na startu drugog dela igre uspeli da uzvrate udarac i povedu sa 57:56.

Ovaj rezultatski deficit probudio je košarkaše Ilinoisa, koji su odmah odgovorili silovitom serijom od 11:0. Tim nizom su ponovo preuzeli potpunu kontrolu nad utakmicom i bez problema sačuvali ubedljivu prednost do samog kraja.

Nakon ovog meča, Ilinois ima učinak od tri pobede i jednog poraza, a naredni izazov očekuje ih u utorak, kada odlaze na gostovanje ekipi Djuka.

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