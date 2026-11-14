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Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Cedevita Olimpije biti veoma zahtevna, i dodao da njegova ekipa tom duelu pristupa sa "maksimalnim poštovanjem" prema svom rivalu.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener (Zvezdan) Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije je da, kako sezona odmiče, igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim poštovanjem pristupamo ovoj utakmici", naveo je Navaro, a preneo sajt kluba.

Crveno-beli su prvi na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija četvrta sa skorom 4/2.

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac rekao je da on i njegovi saigrači veoma dobro poznaju ekipu Cedevita Olimpije, kao i sistem igre trenera Zvezdana Mitrovića.

"Promenili su nekoliko igrača između dve sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vreme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sistem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u nedelju uveče", kazao je Davidovac.

Ulaz na utakmicu biće besplatan za decu mlađu od 14 godina.