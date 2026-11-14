NAVARO UPOZORAVA PRED CEDEVITA OLIMPIJU: Imaju fantastičan sistem, maksimalno poštovanje...
Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Cedevita Olimpije biti veoma zahtevna, i dodao da njegova ekipa tom duelu pristupa sa "maksimalnim poštovanjem" prema svom rivalu.
"Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe čija je okosnica dugo na okupu. Sistem koji je postavio sjajni trener (Zvezdan) Mitrović je tu, imaju dobre i vrlo iskusne igrače. Ono što je za njih najvažnije je da, kako sezona odmiče, igraju sve bolje i bolje, i nalaze se u seriji dobrih rezultata. Sa maksimalnim poštovanjem pristupamo ovoj utakmici", naveo je Navaro, a preneo sajt kluba.
Crveno-beli su prvi na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Cedevita Olimpija četvrta sa skorom 4/2.
Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac rekao je da on i njegovi saigrači veoma dobro poznaju ekipu Cedevita Olimpije, kao i sistem igre trenera Zvezdana Mitrovića.
"Promenili su nekoliko igrača između dve sezone, posebno na bekovskim pozicijama, i očigledno im je bilo potrebno vreme da uvedu nove u sistem koji već postoji. Trener Mitrović je sada već dugo tu, imaju svoj sistem igre, i sa njima nikada nije lako. Pozivam navijače da nam pruže podršku u nedelju uveče", kazao je Davidovac.
Ulaz na utakmicu biće besplatan za decu mlađu od 14 godina.