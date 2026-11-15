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Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevitu Olimpiju u utakmici 7. kola ABA lige, koja je na programu od 18.30 časova.

Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima stignu do nove pobede i nastave borbu za što bolju poziciju na tabeli regionalnog takmičenja. Ipak, protiv slovenačkog predstavnika očekuje ih ozbiljan izazov, s obzirom na kvalitet i ambicije gostujućeg tima.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Utakmica se igra od 18.30, a direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1.

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Delije na utakmici Crvena zvezda - Kopenhagen Izvor: Kurir