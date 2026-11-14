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Najefikasnija kod reprezentacije Srbije bila je Jovana Nogić sa 28 poena (6/11 šut za tri poena). Angela Dugalić je dodala 17 poena, dok je Maša Janković postigla 15 poena. 

Kod selekcije Holandije najefikasnija je bila Mikaela Vanderklugt sa 20 poena. Emese Hof je dodala 16 poena, dok je Kortni Trefers upisala 12 poena i sedam skokova.

Reprezentacija Srbije je prva na tabeli Grupe L sa dve pobede, dok je Holandija druga sa skorom 1/1.

Utakmice trećeg kola Grupe L na programu su u utorak, 17. novembra. Reprezentacija Srbije će u Bratislavi igrati protiv Slovačke, dok Holandiju u Solunu očekuje duel sa Grčkom.

(Beta)

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