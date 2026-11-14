Košarkaši Partizana doživeli su prvi poraz u ABA ligi ove sezone, pošto je Zadar u dvorani "Krešimir Ćosić" slavio protiv crno-belih u utakmici sedmog kola regionalnog takmičenja rezultatom 81:74. Ekipa iz Beograda doživela je bolan udarac pred duplo evroligaško kolo, a izdanje koje je prikazala u Zadru bilo je daleko od nivoa koji se očekuje od tima sa najvećim ambicijama.

Partizan je u Dalmaciju stigao ozbiljno oslabljen. Meč su propustili Luka Vildoza, Karlik Džons i Lamar Stivens, dok je najveću pažnju privukao debi Krisa Silve, koji, međutim, nije uspeo da ostavi gotovo nikakav značajniji utisak.

1/5 Vidi galeriju Zadar - Partizan, ABA liga Foto: Aba liga / Josip Begonja

Odsustvo važnih igrača očigledno je uticalo na igru crno-belih, koji su delovali bezidejno, posebno u napadu. Najveći problem predstavljala je katastrofalna realizacija šuta za tri poena, kojom je Zadar uspeo da napravi ogromnu razliku.

Domaćin je koristio sve slabosti Partizana, kažnjavao njegove propuste i pokazao mnogo više energije i sigurnosti u šutu sa distance. Koliko su crno-beli bili loši u tom segmentu igre najbolje govori podatak da su do početka poslednje četvrtine pogodili svega dve trojke.

Takav napadački učinak jednostavno nije bio dovoljan da se ozbiljnije ugrozi raspoloženi Zadar, koji je zasluženo stigao do pobede i naneo Partizanu prvi poraz u regionalnom takmičenju ove sezone.

Za crno-bele je ovo posebno neprijatan trenutak, pošto ih već očekuju novi izazovi na evroligaškoj sceni. Pred njima je duplo kolo, a posle ovakvog izdanja jasno je da će morati ozbiljno da podignu nivo igre ukoliko žele da izbegnu nove probleme.

Debi Krisa Silve nije doneo željeni impuls, izostanak nekoliko važnih igrača dodatno je otežao posao, ali to ne može da bude potpuno opravdanje za izdanje u kojem je Partizan nadigran i zasluženo poražen.

Zadar: Mihailović 12, Mirčeta, Klarica 2, Buljević, Šare 10, Vraneš 5, Ogden 9, Drežnjak 16, Vučić, Vilijams 20, Ramljak 7, Bičić