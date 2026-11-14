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20:24

KRAJ!

Zadar pobedio Partizan - 81:74

19:56

Kraj treće deonice!

Raspad u igri Partizana traje, uz očajne procente šuta. Zadar na mirnih plus 15 - 64:49.

19:14

Kraj prvog dela - Partizan se raspao!

Zadar nastavlja da dominira i pogađa, dok se Partizan muči da ubaci koš. Otud i plus 22 za domaćina na poluvremenu - 53:33!

Crno-beli moraju da reaguju, u suprotnom, čeka ih debakl...

19:02

15' Zadar razbija Partizan!

Crno-beli nemaju rešenja, Zadar ide na plus 14 - 41:27!

18:53

Kraj prve deonice!

Partizan gubi sa 27:23, a loša odbrana crno-belih obeležila je prvih 10 minuta. Čak 27 primljenih poena... Debitovao je i Kris Silva.

18:34

Prva četvrtina!

Sve je spremno za početak!

18:19

Silva u sastavu, Karlik van tima!

U sastavu se nalaze Kajl Olman, Mario Nakić, Robert Frenks, Vanja Marinković, Nikola Tanasković, Antonio Rivs, Arijan Lakić, Alesandro Pajola, Žofri Lovernj i novajlija Kris Silva.

17:01

Dobrodošli na lajv prenos meča Zadar - Partizan!

Crno-beli nakon Baskonije, a oči duplog evroligaškog kola - gostuju u Hrvatskoj, ekipi Zadra.