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Košarkaše Crvene zvezde u nedelju očekuje novi izazov u ABA ligi, pošto će od 18.30 ugostiti Cedevitu Olimpiju u utakmici osmog kola regionalnog takmičenja.

Uoči tog duela oglasio se trener Olimpije Zvezdan Mitrović:

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Pred nama je utakmica protiv ekipe koja se nalazi u samom vrhu Evrolige. Imaju izuzetno kvalitetan i širok sastav, čak 18 aktivnih igrača koji nastupaju u oba takmičenja. Zato nema potrebe mnogo govoriti o njihovom kvalitetu - rekao je Mitrović.

Crnogorski stručnjak otkrio je i da planira određene promene u raspodeli minutaže.

- Želimo da odigramo dobru utakmicu, ali ćemo verovatno pružiti priliku i nekim igračima koji su u poslednje vreme manje igrali. Pokušaćemo da rasteretimo pojedince i ravnomernije raspodelimo minutažu. Nadam se i da će Kameron Huindo moći da nam se priključi na terenu.

Mitrović je naglasio da protiv tima kakav je Crvena zvezda nije lako pripremiti posebnu taktiku.

- Protiv tako kvalitetnog protivnika, koji je odlično pokriven na svim pozicijama, teško je govoriti o nekim posebnim taktičkim planovima. Naš glavni zadatak biće da se fokusiramo na svoju igru, nastavimo ritam iz prethodne četiri utakmice i pružimo dobru partiju - rekao je Mitrović.

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