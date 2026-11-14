Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Zadra u sedmom kolu ABA lige sa 81:74.

Posle meča oglasio se trener crno-belih Đoan Penjaroja:

1/5 Vidi galeriju Zadar - Partizan, ABA liga Foto: Aba liga / Josip Begonja

- Prvo da čestitam Zadru, jer su zaslužili da pobede utakmicu. Mi smo igrali veoma loše prvo poluvreme. Nismo respektovali osnovne stvari, igrali smo mekano, imali smo probleme sa njihovim skokom u napadu. Postizali su mnogo poena posle naših izgubljenih lopti, imali su lake poene, a mi nismo koristili faulove. Veoma je teško objasniti našu igru u prvom poluvremenu - rekao je Penjaroja.

Partizan je u nastavku pokazao reakciju i u završnici prišao na četiri poena zaostatka, ali nije uspeo da dovrši povratak. Penjaroja je istakao da je energija bila bolja, dok su problemi u napadu ostali.

- Posle poluvremena promenili smo energiju u odbrani. Nismo igrali dobru odbranu, ali smo igrali sa energijom. Pravili smo greške i nismo imali šut iz igre. Imali smo nekoliko situacija da pogodimo iz kontre, ali nismo uspeli. Teško je bilo da se posle velike razlike borimo dalje.

Iako je na raspolaganju imao samo desetoricu košarkaša, trener Partizana nije želeo da u tome traži opravdanje za prvi regionalni poraz ove sezone.

- Imamo problem sa povređenim igračima, ali to nije izgovor, jer imamo deset profesionalnih igrača i morali smo da igramo bolje, pogotovo u prvom poluvremenu - zaključio je Penjaroja.

BONUS VIDEO: