Igokea zabeležila veliku pobedu
ABA LIGA
BUDUĆNOST POSLE DVA PRODUŽETKA PALA U LAKTAŠIMA: Igokea nadoknadila -11 i srušila velikog favorita
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U osmom kolu Grupe A, Igokea je kao domaćin savladala Budućnost posle dva produžetka sa 104:100 (19:17, 26:25, 17:20, 20:20, 22:18).
Najzaslužniji za pobedu Igokee bili su Petar Kovačević sa 25 i Lazar Stefanović sa 22 poena.
Na drugoj strani, Ajverson Molinar je postigao 24, a Džastin Smit dva poena manje.
Igokea će u sledećem kolu gostovati FMP-u, dok će Budućnost na svom terenu igrati protiv Širokog.
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