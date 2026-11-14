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U osmom kolu Grupe A, Igokea je kao domaćin savladala Budućnost posle dva produžetka sa 104:100 (19:17, 26:25, 17:20, 20:20, 22:18).

Najzaslužniji za pobedu Igokee bili su Petar Kovačević sa 25 i Lazar Stefanović sa 22 poena.

Na drugoj strani, Ajverson Molinar je postigao 24, a Džastin Smit dva poena manje.

Igokea će u sledećem kolu gostovati FMP-u, dok će Budućnost na svom terenu igrati protiv Širokog.

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Jovan Ostojić gol iz kornera Izvor: Arena Sport