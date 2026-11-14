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Košarkaši Partizana doživeli su prvi poraz u ABA ligi ove sezone, pošto je Zadar u dvorani "Krešimir Ćosić" slavio protiv crno-belih u utakmici sedmog kola regionalnog takmičenja rezultatom 81:74.

1/5 Vidi galeriju Zadar - Partizan, ABA liga Foto: Aba liga / Josip Begonja

Ekipa iz Beograda doživela je bolan udarac pred duplo evroligaško kolo, a izdanje koje je prikazala u Zadru bilo je daleko od nivoa koji se očekuje od tima sa najvećim ambicijama.

Partizan je u Dalmaciju stigao ozbiljno oslabljen. Meč su propustili Luka Vildoza, Karlik Džons i Lamar Stivens, dok je najveću pažnju privukao debi Krisa Silve, koji, međutim, nije uspeo da ostavi gotovo nikakav značajniji utisak.

Trener Zadra Stipe Modrić bio je presrećan nakon trijumfa nad favorizovanim rivalom

“Stvarno smo odigrali odlično prvo poluvreme, vratio se trud koji smo uložili do sada. Znali smo da će u drugom poluvremenu doći do pada. Konačno utakmica koju smo odradili kako treba. Igrali smo protiv Partizana, uspeli smo da se odupremo slabostima i zasluženo pobedili Možemo da pričamo da je Partizan došao bez sedam igrača, ali Bože moj, mi smo zasluženo pobedili. Ovo je početak lige, ovako trebamo da nastavimo"

Najdraža trenerska pobeda?

“Moram priznati da jeste. Voleo bi da bude što češće ovako, ali to zavisi od nas. Ako nastavimo ovako da igramo mislim da će ih biti više."