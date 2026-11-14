Slušaj vest

Velika zebnja ušla je u PAOK nakon što se početkom meseca povredio ubedljivo najbolji košarkaš solunskog tima Džedi Osman, operisavši meniskus kolena za čiji je oporavak predviđena pauza od tri meseca.

S obzirom na to da je od duela protiv Maksima Rome prošlo svega desetak dana, malo ko je očekivao da će trener PAOK-a Andrea Trinkijeri večeras dati tako optimistične prognoze.

To je učinio posle teško izvojevane pobede na gostovanju Kardici 74:69 u meču Brin Tajri ponovo poenterski briljirao, uprkos svim promašajima za tri poena.

"Pre svega, nadam se da će se Džedi uskoro vratiti. Njagov oporavak teče dobro i očekujem ga što pre na terenu. Uvek imam poverenja u svoj tim, a ponekad važi pravilo da je manje zapravo više. Igrači su pokazali da mogu da doprinesu PAOК-u", poručio je italijanski trener.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteKošarkaTRINKIJERI OČAJAN ZBOG OSMANA: Italijan iskalio sav gnev iz sebe...
PARTIZAN-ZALGIRIS_08.JPG
KošarkaOGROMAN UDARAC ZA TRINKIJERIJA: Jedan od najboljih igrača mora na operaciju...
EvroligaTRINKIJERI MOŽDA MISLI DA JE IBON NAVARO GLUP, ILI LUD! Evo zašto Crvena zvezda ni ne pomišlja da prepusti crno-belima svog igrača
Andrea Trinkijeri i Ibon Navaro
KošarkaSIMULTANKA FANTASTIČNOG OSMANA - TRINKIJERI ISKLJUČEN: PAOK i dalje neporažen
downloadgram.org_645800923_18565457674014864_1004199133148934411_n.jpg

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video