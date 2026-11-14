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Velika zebnja ušla je u PAOK nakon što se početkom meseca povredio ubedljivo najbolji košarkaš solunskog tima Džedi Osman, operisavši meniskus kolena za čiji je oporavak predviđena pauza od tri meseca.

S obzirom na to da je od duela protiv Maksima Rome prošlo svega desetak dana, malo ko je očekivao da će trener PAOK-a Andrea Trinkijeri večeras dati tako optimistične prognoze.

To je učinio posle teško izvojevane pobede na gostovanju Kardici 74:69 u meču Brin Tajri ponovo poenterski briljirao, uprkos svim promašajima za tri poena.

"Pre svega, nadam se da će se Džedi uskoro vratiti. Njagov oporavak teče dobro i očekujem ga što pre na terenu. Uvek imam poverenja u svoj tim, a ponekad važi pravilo da je manje zapravo više. Igrači su pokazali da mogu da doprinesu PAOК-u", poručio je italijanski trener.

Kurir sport / Sportske.net