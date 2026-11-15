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Košarkaši Denver Nagetsa upisali su sedmu pobedu u ovosezonskom izdanju NBA lige, pošto su savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 116:108. Bio je to treći ovosezonski duel ovih rivala i treći trijumf izabranika Dejvida Adelmana.

Susret je ponovo obeležio Nikola Jokić, kome su za novi tripl-dabl nedostajala samo dva skoka. Srpski centar meč je završio sa 26 poena, 10 asistencija i osam skokova.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleansa Foto: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Pored nove sjajne partije, Jokić i Džamal Marej ušli su u istoriju lige - postali su prvi tandem saigrača od sezone 1997/98 (od kada se vodi ova evidencija) koji je razmenio najmanje 1.000 međusobnih asistencija.

Tok utakmice

Izuzev samog početka susreta kada je Nju Orleans imao prednost, Denver je kontrolisao rezultat tokom najvećeg dela utakmice. Domaći tim uspeo je da u završnici prvog poluvremena zapreti i priđe na samo poen zaostatka (52:51), ali su Nagetsi odbili taj nalet i već na startu treće četvrtine stigli do dvocifrene prednosti.

U poslednjoj deonici gosti su stigli i do maksimalnih plus 15, da bi Pelikansi u samom finišu uspeli tek da ublaže poraz.

Jokić najbolji na terenu

Jokić je na parketu proveo 37 minuta i osam sekundi, uz veoma visoke procente realizacije – pogodio je devet od 14 šuteva iz igre, dok je za tri poena bio nepogrešiv (2/2). Jedini statistički parametar koji mu nije išao u prilog bio je plus-minus indeks (-1). Sa druge strane, Džamal Marej je uz 23 poena, devet asistencija i sedam skokova zabeležio plus-minus od +16.

U redovima Nju Orleansa najefikasniji je bio Zajon Vilijamson sa 24 poena i šest skokova, dok je Sadik Bej dodao 16 poena.

Naredni meč košarkaši Denvera igraju u utorak od 3 časa iza ponoći, kada će im rival biti ekipa Finiksa.

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