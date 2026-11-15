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Košarkaši Denver Nagetsa upisali su novu pobedu savladavši Nju Orleans Pelikanse sa 116:108, čime su nastavili uspešan niz rezultata. Još jednu zapaženu partiju pružio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa učinkom od 26 poena, 10 asistencija i osam skokova.

Nikola Jokić protiv Nju Orleansa Foto: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Ovim trijumfom Denver je uspešno priveo kraju gostujuću turneju od četiri meča, ostvarivši skor od tri pobede i jednog poraza. Po završetku susreta, srpski centar je analizirao izdanje svog tima, naglasivši vidljiv napredak u igri i kontrolu koju su Nagetsi držali na parketu.

„Mislim da smo igrali dobro, čak i u utakmici protiv Hjustona. Smatram da smo dobro izgledali na terenu i da smo definitivno napredovali. Primili smo samo 108 poena, čak i ako uzmemo u obzir da su u poslednjem minutu pogodili nekoliko slobodnih bacanja. U suštini, jurili su rezultat tokom utakmice. Mislim da smo odradili dobar posao, kontrolisali utakmicu i pobedili, a to je najvažnije“, rekao je Jokić.

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