Košarkaši Denver Nagetsa upisali su novu pobedu savladavši Nju Orleans Pelikanse sa 116:108 , čime su nastavili uspešan niz rezultata. Još jednu zapaženu partiju pružio je Nikola Jokić , koji je meč završio sa učinkom od 26 poena, 10 asistencija i osam skokova.

Ovim trijumfom Denver je uspešno priveo kraju gostujuću turneju od četiri meča, ostvarivši skor od tri pobede i jednog poraza. Po završetku susreta, srpski centar je analizirao izdanje svog tima, naglasivši vidljiv napredak u igri i kontrolu koju su Nagetsi držali na parketu.

„Mislim da smo igrali dobro, čak i u utakmici protiv Hjustona. Smatram da smo dobro izgledali na terenu i da smo definitivno napredovali. Primili smo samo 108 poena, čak i ako uzmemo u obzir da su u poslednjem minutu pogodili nekoliko slobodnih bacanja. U suštini, jurili su rezultat tokom utakmice. Mislim da smo odradili dobar posao, kontrolisali utakmicu i pobedili, a to je najvažnije“, rekao je Jokić.