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Ekipa Majami Hita nastavila je seriju dobrih rezultata u NBA ligi, pošto je trijumfom nad Detroit Pistonsima rezultatom 137:117 vezala i četvrtu pobedu u nizu.

Najbolji pojedinac susreta bio je Janis Adetokumbo, koji je predvodio pobednički sastav sa 34 poena, 14 skokova i osam asistencija. Veliku podršku imao je u Kleju Tompsonu, koji je na svom povratku na teren posle povrede skočnog zgloba postigao 26 poena, uz šest pogođenih trojki iz 11 šuteva.

Dvocifren učinak u redovima Majamija ostvarili su i Bem Adebajo sa 20 poena, kao i Dejvion Mičel, koji je pored 15 poena zabeležio i devet skokova.

Srpski reprezentativac Nikola Jović dobio je priliku na 11 minuta, što je iskoristio da upiše dva poena, jedan skok i dve asistencije.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kod Detroita su se istakli Kejd Kaningem sa 33 poena i osam asistencija, te Kevin Herter sa učinkom od 20 poena i sedam uspešnih dodavanja.

Defanziva nadomak istorijskog rezultata

Pored efikasnog napada, meč je obeležila i timska igra Majamija u odbrani. Čak devet igrača Hita uspelo je da zabeleži makar po jednu blokadu, pa je tim utakmicu završio sa ukupno 14 rampi - što je samo jedna blokada manje od rekorda franšize.

Apsolutni rekord NBA lige u ovoj kategoriji i dalje pripada Golden Stejtu, čijih je 10 košarkaša na jednom meču upisalo barem jednu blokadu, i to u dva navrata - 1991. i 2016. godine.

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