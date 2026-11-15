Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča protiv Nju Orleans Pelikansa...
Košarka
JOKIĆ ČINI KOŠARKU TAKO JEDNOSTAVNOM! Magične asistencije, poeni iz svih pozicija, totalna dominacija... Nikola je na ovaj način demolirao Nju Orleans! (VIDEO)
- Denver je savladao Nju Orleans 116:108 i upisao sedmu pobedu u NBA sezoni.
- Nikola Jokić je bio najbolji na meču sa 26 poena, 10 asistencija i osam skokova, nedostajala su mu dva skoka za tripl-dabl.
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Košarkaši Denver Nagetsa upisali su sedmu pobedu u ovosezonskom izdanju NBA lige, pošto su savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 116:108.
Susret je ponovo obeležio Nikola Jokić, kome su za novi tripl-dabl nedostajala samo dva skoka. Srpski centar meč je završio sa 26 poena, 10 asistencija i osam skokova.
Nikola Jokić protiv Nju Orleansa Foto: Wes Hale / Getty images / Profimedia
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Dominirao je Jokić i pokazao je da je košarka jednostavna igra kada je igraju majstori. Delio je magične asistencije, pogađao iz svih pozicija... U ostalom, pogledajte i sami najbolje poteze Nikole Jokića sa meča protiv Nju Orleans Pelikansa...
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