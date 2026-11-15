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Košarkaši Denver Nagetsa upisali su sedmu pobedu u ovosezonskom izdanju NBA lige, pošto su savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 116:108.

Susret je ponovo obeležio Nikola Jokić, kome su za novi tripl-dabl nedostajala samo dva skoka. Srpski centar meč je završio sa 26 poena, 10 asistencija i osam skokova.

Nikola Jokić protiv Nju Orleansa Foto: Wes Hale / Getty images / Profimedia

Dominirao je Jokić i pokazao je da je košarka jednostavna igra kada je igraju majstori. Delio je magične asistencije, pogađao iz svih pozicija... U ostalom, pogledajte i sami najbolje poteze Nikole Jokića sa meča protiv Nju Orleans Pelikansa...

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