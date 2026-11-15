Košarkaši subotičkog Spartaka izgubili su danas u gostima od Dubaija rezultatom 93:75 (31:13, 22:22, 21:22, 19:18) u utakmici osmog kola grupe B regionalne ABA lige.
Košarka
DUBAI PREGAZIO ŠAMPIONA SRBIJE! Blosomgejm i Petrušev dominirali, Spartak upisao treći poraz u ABA ligi!
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Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Džeron Blosomgejm sa 13 poena, dok su Filip Petrušev i Eli Okobo dodali po 12. Dvejn Bejkon je postigao 11 poena, dok su Mfiondu Kabengele i Nemanja Dangubić ubacili po 10.
U poraženom sastavu istakli su se Dalibor Ilić i Luka Cerovina, koji su postigli po 12 poena.
Mega - Dubai, ABA liga 9.11.2026 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović
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Dubai se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe B sa sedam pobeda iz sedam mečeva, dok je Spartak na trećoj poziciji sa skorom 4/3.
Košarkaši Spartaka će u narednom, devetom kolu regionalnog takmičenja dočekati Beč, dok će Dubai gostovati Partizanu.
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