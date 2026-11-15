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Madridski Real vratio je Elija Džona Ndiajea sa pozajmice u Huventudu, saopšteno je danas.

U saopštenju se navodi da su se dva kluba dogovorila da se Ndiaje vrati u Real.

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ndiaje (22) je ponikao u madridskom klubu, a julu 2025. godine je prešao u Atlantu. On se u avgustu ove godine vratio u Real, a potom je pozajmljen Huventudu.

Španski mediji navode da je Real odlučio da vrati Ndiajea sa pozajmice, pošto su van terena zbog povreda Mikael Jantunen, Gabrijel Dek i Usman Garuba.

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