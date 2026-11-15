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Nigerijski centar se godinama unazad suočava sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama, koje su uključivale i operaciju srca, kao i otkazivanje bubrega zbog čega je dugo bio prinuđen da ide na dijalizu.

Početkom ove godine, u januaru, uspešno mu je obavljena transplantacija bubrega, ali je samo šest meseci kasnije usledio novi težak udarac u vidu jakog moždanog udara.

Kako prenose izraelski mediji, Avodžobi je nakon toga oko mesec dana proveo priključen na aparate za održavanje života. Iako je u međuvremenu skinut sa aparata, njegova klinička slika i dalje je krajnje zabrinjavajuća, a lekari i bližnji strahuju da možda nikada više neće moći samostalno da hoda niti da komunicira.

1/6 Vidi galeriju Tundži Avodžobi Foto: Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

Povodom drame kroz koju prolazi njihov nekadašnji igrač oglasio se i Hapoel iz Jerusalima, klub u čijem je dresu Avodžobi 2004. godine podigao pehar ULEB kupa.

„Cela porodica Hapoela iz Jerusalima šalje veliki zagrljaj i želje za oporavak Tundžiju Avadžobiju, jednom od junaka našeg istorijskog osvajanja ULEB kupa 2004. godine, koji se trenutno suočava s teškim zdravstvenim stanjem. Tundži, bio si i zauvek ćeš ostati deo porodice Hapoela. Svi se molimo za tvoj oporavak i pružamo podršku tebi i tvojoj porodici u ovim teškim trenucima“, navodi se u saopštenju izraelskog kluba.