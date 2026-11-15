KOŠKANJE, TENZIJE I POBEDA! Trijumf čete Ibona Navara: Zvezda posle velike borbe sa Cedevitom ide na duplo kolo Evrolige! Moneke ušao u klinč...
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju sa 94:83 u dvorani "Aleksandar Nikolić", u utakmici sedmog kola ABA lige, ali su do trijumfa stigli tek posle velike borbe i neizvesnosti koja je trajala gotovo do samog finiša.
U Pioniru je viđena veoma čvrsta i gruba košarka, uz mnogo tenzije na parketu, pa je bilo jasno da crveno-belima neće biti lako da slome otpor raspoloženog rivala. Cedevita Olimpija je uspevala da parira Zvezdi, ne dozvoljavajući joj da se ranije rezultatski odlepi.
Dodatnu nervozu donela je i situacija početkom četvrte četvrtine, kada je Čima Moneke ušao u sukob sa Gejnijem iz slovenačke ekipe. Došlo je do povlačenja za dres i unošenja u lice, ali je srećom izbegnut veći incident.
Ipak, kada je bilo najvažnije, Zvezda je uspela da podigne nivo igre, pronađe rešenja u napadu i konačno slomi otpor gostiju. Crveno-beli su u završnici pokazali više koncentracije i mirnoće, što im je donelo važan trijumf pred nastavak sezone.
Pobeda dolazi u veoma važnom trenutku, pošto Zvezdu očekuje novo duplo evroligaško kolo i dva izuzetno zahtevna gostovanja. Ekipa će najpre putovati u Italiju, gde je čeka Olimpija Milano, a potom i u Španiju na megdan Barseloni.
Zato je trijumf nad Cedevita Olimpijom značajan i sa psihološke strane, jer crveno-beli na zahtevno evropsko gostovanje odlaze sa pobedom i dodatnim samopouzdanjem.
Kraj treće deonice!
Zvezda i dalje ne može da slomi otpor gostiju, uprkos konstantnom vođstvu tokom 30 minuta. Plus tri za crveno-bele - 67:64.
Kraj prvog poluvremena!
Zvezda ima prednost na poluvremenu, ali i 10 izgubljenih lopti. Na kraju prvih 20 minuta, crveno-beli imaju plus 5 - 48:43.
Kraj prve deonice!
Zvezda vodi sa 26:24, iako su gosti pred kraj prve deonice bili na plus pet.