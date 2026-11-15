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20:27

KRAJ!

Pobeda Crvene zvezde protiv Cedevita Olimpije - 94:83.

20:05

Kraj treće deonice!

Zvezda i dalje ne može da slomi otpor gostiju, uprkos konstantnom vođstvu tokom 30 minuta. Plus tri za crveno-bele - 67:64.

19:21

Kraj prvog poluvremena!

Zvezda ima prednost na poluvremenu, ali i 10 izgubljenih lopti. Na kraju prvih 20 minuta, crveno-beli imaju plus 5 - 48:43.

18:52

Kraj prve deonice!

Zvezda vodi sa 26:24, iako su gosti pred kraj prve deonice bili na plus pet. 

18:26

Sve je spremno za početak!

Prva četvrtina!

17:15

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Cedevita Olimpija!

Zvezda dočekuje neugodnog rivala pred duplo evroligaško kolo.