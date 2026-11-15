Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju sa 94:83 u dvorani "Aleksandar Nikolić", u utakmici sedmog kola ABA lige, ali su do trijumfa stigli tek posle velike borbe i neizvesnosti koja je trajala gotovo do samog finiša.

U Pioniru je viđena veoma čvrsta i gruba košarka, uz mnogo tenzije na parketu, pa je bilo jasno da crveno-belima neće biti lako da slome otpor raspoloženog rivala. Cedevita Olimpija je uspevala da parira Zvezdi, ne dozvoljavajući joj da se ranije rezultatski odlepi.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

Dodatnu nervozu donela je i situacija početkom četvrte četvrtine, kada je Čima Moneke ušao u sukob sa Gejnijem iz slovenačke ekipe. Došlo je do povlačenja za dres i unošenja u lice, ali je srećom izbegnut veći incident.

Ipak, kada je bilo najvažnije, Zvezda je uspela da podigne nivo igre, pronađe rešenja u napadu i konačno slomi otpor gostiju. Crveno-beli su u završnici pokazali više koncentracije i mirnoće, što im je donelo važan trijumf pred nastavak sezone.

Pobeda dolazi u veoma važnom trenutku, pošto Zvezdu očekuje novo duplo evroligaško kolo i dva izuzetno zahtevna gostovanja. Ekipa će najpre putovati u Italiju, gde je čeka Olimpija Milano, a potom i u Španiju na megdan Barseloni.