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Nekadašnji košarkaš Crvene zvezdeTundži Avodžobi, nalazi se u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i vodi najvažniju životnu borbu. Nigerijski centar već godinama ima ozbiljne zdravstvene probleme, a situacija se dodatno pogoršala nakon moždanog udara koji je doživeo u julu.

Avodžobi je tokom prethodnih godina imao velike probleme sa srcem i bubrezima. Zbog srčanih tegoba morao je da bude podvrgnut operaciji, dok su mu problemi sa bubrezima značajno otežavali svakodnevni život, zbog čega je često išao na dijalizu.

1/6 Vidi galeriju Tundži Avodžobi Foto: Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

U januaru ove godine obavljena mu je transplantacija bubrega, ali oporavak, nažalost, nije protekao kako se očekivalo. Kako prenose izraelski mediji, nakon moždanog udara oko mesec dana bio je na aparatima za održavanje života. Iako je kasnije skinut sa njih, posledice su izuzetno teške.

Vest o njegovom zdravstvenom stanju posebno je pogodila navijače Crvene zvezde, čiji je dres Avodžobi nosio i ostavio trag među pristalicama crveno-belih.

Tim povodom oglasio se i beogradski klub, koji je uputio snažnu poruku podrške svom nekadašnjem košarkašu.

- Sa velikom tugom i zabrinutošću KK Crvena zvezda primio je vest da se naš nekadašnji prvotimac i ljubimac navijača, Tundži Avodžobi, nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Njegova borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima traje već godinama. Nakon problema sa srcem, zbog kojih je morao da bude operisan, kao i problema sa bubrezima, Tundži je doživeo i moždani udar - navodi se u saopštenju Crvene zvezde.

Crveno-beli su zatim poslali poruku koja najbolje oslikava koliko je Avodžobi ostao u srcima ljudi u klubu i među navijačima.

- Crvena zvezda šalje iskrenu podršku svom nekadašnjem košarkašu i ljubimcu crveno-belih navijača, uz želju da iz ove, najvažnije životne borbe, izađe kao pobednik! Izdrži, Tundži! Crveno-bela porodica je uz tebe! - poručili su iz Zvezde.

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00:19 Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni Izvor: TV Arena sport/Screenshot