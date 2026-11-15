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Džered Batler nikako da pronađe pravi ritam, a njegove poslednje partije i potezi na parketu sve više privlače pažnju. Amerikanac deluje potpuno dekoncentrisano i nervozno iz meča u meč, a ni duel protiv Cedevite Olimpije nije prošao bez situacija koje su izazvale čuđenje.

Posle neprijatne scene u Madridu, kada je pokazao srednji prst navijačima, od kojih je zbog toga dobio i negativne reakcije, Batler je u susret sa Cedevitom ušao prilično odsutno.

Džered Batler Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Jedan detalj posebno je upao u oči. U situaciji kada je Crvena zvezda imala kontranapad i praktično čistu poziciju jedan na nula, Batler je ostao potpuno sam pred košem, ali mu je lopta ispala iz ruku. Umesto sigurnih poena, usledila je greška u koracima...

Takav potez dodatno je otvorio pitanje njegove koncentracije i trenutne forme. Od Batlera se očekuje da bude jedan od važnijih igrača u rotaciji Crvene zvezde, posebno kada je reč o organizaciji igre i individualnom kvalitetu.

Ipak, u poslednjim utakmicama ne uspeva da pruži kontinuitet, a ovakve greške samo pojačavaju utisak da trenutno nije na nivou koji se od njega očekuje.

Ostaje da se vidi da li je reč o prolaznoj krizi i padu forme ili će Batler u narednim utakmicama uspeti da promeni sliku i pokaže zbog čega je doveden u Crvenu zvezdu

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BONUS VIDEO:

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Džared Batler pokazao srednji prst navijačima Izvor: Arena 1 Premium