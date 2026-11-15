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Košarkaši Bosne pobedili su večeras na svom terenu u Sarajevu Megu 85:77 (24:15, 17:21, 24:19, 20:22), u utakmici osmog kola Grupe B u ABA ligi.

Bosnu je predvodio Šon O'Nil Pajps sa 21 poenom, a Redžinald Peri postigao je 16 poena. Edin Atić pobedi je doprineo sa 10 poena, šest asistencija i pet skokova, a Rajan Hokins sa 10 poena i četiri skoka.

1/5 Vidi galeriju KK Bosna - KK Mega, ABA liga 15.11.2026 Foto: KK Bosna

U ekipi Mege najefikasniji je bio Aleksandar Vojinović sa 15 poena. Lukas Manijema dodao je 11 poena, devet skokova i tri asistencije, a Ognjen Nikolić 11 poena.

Posle treće uzastopne pobede Bosna je treća na tabeli sa pet pobeda i dva poraza. Mega je pretrpela treći uzastopni poraz i zauzima osmo mesto sa 2/5.

U sledećem kolu Bosna će dočekati Iliriju, a Mega će biti domaćin u duelu protiv Studentskog centra.