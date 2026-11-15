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Crvena zvezda je ugostila Cedevita Olimpiju u sedmom kolu ABA lige, a početkom poslednje četvrtine došlo je do neprijatne situacije na parketu kada su se sukobili Čima Moneke i Gejni iz slovenačkog tima.

U jednom trenutku došlo je do koškanja, povlačenja za dres i unošenja u lice, pa je na kratko delovalo da bi situacija mogla da eskalira u ozbiljniji incident.

Ipak, srećom, strasti su se brzo smirile i izbegnut je veći sukob. Utakmica je nastavljena, a ovaj detalj obeležio je početak četvrte deonice duela u Beogradu.

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Ivan Jovanović pred meč Grčka - Srbija Izvor: Kurir