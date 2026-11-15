Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cedevita Olimpiju sa 94:83 u sedmom kolu ABA ligu.

Posle meča utiske je izneo Ibon Navaro, trener crveno-belih:

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

- Čestitam timu na pobedi, teškoj i važnoj. Pristup utakmici je bio dobar. Izgubili smo malo koncentracije na kraju prve četvrtine, ali sve ostalo je bilo dobro. Možda smo u pojedinim trenucima gubili koncentraciju zbog sudijskih odluka, zbog onoga što su svirali, ali moramo da pokažemo da smo smireni u takvim situacijama, a to nismo uradili. U poslednjoj četvrtini pronašli smo sedam ili osam igrača koji su bili pozitivni i doneli dobru energiju. Na kraju, ovo je bila važna pobeda protiv dobrog tima, sa dobrim trenerom - rekao je Navarro.

Posebno je naglasio doprinos igrača koji su ulazili sa klupe, s obzirom na to da je čak 11 košarkaša Zvezde postiglo poene već u prvoj četvrtini.

- Dobro je što svi donose nešto timu. Imali smo problem sa Kramerom, ali to se dešava kada se igra sa mnogo energije, posebno u odbrani - objasnio je trener crveno-belih.

Na kraju, Navaro je govorio i o značaju zahtevne utakmice pred izazove koji njegovu ekipu očekuju u duplom kolu Evrolige.

- Broj izgubljenih lopti koje smo imali u Madridu i broj izgubljenih lopti koje smo imali danas protiv agresivne odbrane dobra su priprema za ono što dolazi - zaključio je španski trener

BONUS VIDEO: