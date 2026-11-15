Slušaj vest

Trnere Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović bio je zadovoljan načinom na koji je njegov tim igrao protiv Crvene zvezde.

Košarkaši Cedevita Olimpije pružili su snažan otpor Crvenoj zvezdi u Beogradu, ali su u završnici ostali bez snage i pretrpeli poraz (94:83) u utakmici osmog kola ABA lige.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

- Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Bila je interesantna i lepa utakmica. Nije bilo nikakvog potcenjivanja, videli ste u kom sastavu su igrali. Pružili smo dobar otpor od početka do kraja, iako smo bili u deficitu u skoku i šutu za tri poena. Da biste pobedili ekipu kao što je Zvezda, morate da pogodite neke šuteve spolja, pogotovo ako su otvoreni. Svi momci su odigrali dobro, pokazali su mnogo i nisu se predavali. Na kraju je bilo samo nekoliko grešaka - rekao je Mitrović.

- Ne znam koliko pratite, ali ove godine smo, iako smo jako kasno promenili sastav, morali da radimo u okviru naših mogućnosti. Da bismo potpisali igrača, moramo da mu damo izlaznu opciju za Evroligu. Uspeli smo da napravimo određeni sastav, ali ni do danas nismo kompletni. Imamo ozbiljan maler kada su povrede u pitanju. Uz to, imamo novu ekipu i nismo imali prave treninge. Momci pružaju čak i bolje partije nego što sam očekivao - istakao je trener Cedevita Olimpije.

Mitrović se dotakao i suđenja, naglasivši da mu je najvažnije da kriterijum bude jednak za obe ekipe.

- Kada je kriterijum isti i kada svi greše, ja sam za to. Ne volim kada moje kolege počnu da se žale posle poraza. Ti momci su tu i pošteno rade svoj posao. Ne može da se greši na jednu stranu, a na drugu ne. Imamo najbolje sudije u Evropi, sa prostora bivše Jugoslavije. Kada vidite da se trude da nikoga ne oštete, meni je to u redu - poručio je Mitrović.

BONUS VIDEO: